Peter Michorl: “Ein super Auftritt in der ersten Hälfte”

via

via Sky Sport Austria

Erster Sieg in der Meistergruppe für den LASK. Nach einem deutlichen 4:0 gegen Sturm Graz machte sich in Linz Erleichterung breit. An Schicksal glaubten die LASK-Kicker nach dem 6-Punkte-Abzug ohnehin nicht.

Der Torschütze zum 1:0 meinte über die letzten Wochen und Ergebisse: “Wir hatten nicht die letzte Überzeugung gezeigt, die wir heute gezeigt haben. Wir haben einen Superauftritt in der ersten Halbzeit hingelegt. Und Klauss hat den Tag super vollendet.” Einsatz und Kampfwille waren wieder vorhanden. Nun blicken die Linzer wieder nach vorne.

Highlights im Video: