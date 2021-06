via

via Sky Sport Austria

Peter Zulj wechselt im Sommer zu Basaksehir Istanbul.

Der 28-Jährige spielte zuletzt schon auf Leihbasis bei Göztepe in der Türkei, nun bleibt der Mittelfeldspieler auch in der nächsten Saison auf dem Balkan. Sein Stammverein RSC Anderlecht und Basaksehir verständigten sich am Mittwoch auf einen Transfer.

Bild: Imago