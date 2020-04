PGA Championship im August neu angesetzt

Das PGA Championship ist einem Medienbericht zufolge für Anfang August neu angesetzt worden. Wie der San Francisco Chronicle berichtet, soll das ursprünglich Mitte Mai angesetzt gewesene Major-Turnier vom 6. bis 9. August ausgetragen werden. Spielort bleibe der Harding Park in San Francisco, hieß es weiters. Eine Bestätigung der PGA für die Neuansetzung gab es vorerst nicht.

Auch das Masters in Augusta, das eigentlich diese Woche beginnen hätte sollen, war Mitte März wegen der Coronavirus-Krise auf noch unbestimmte Zeit verschoben worden. Die US Open und die British Open sind nach wie vor an ihren ursprünglichen Terminen im Juni bzw. Juli angesetzt. Die Verschiebung der US Open wird aber in den kommenden Tagen erwartet.

