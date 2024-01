PGA-Tour: Pavon erster französischer Sieger

Matthieu Pavon hat am Samstag ein kleines Stück Golf-Geschichte geschrieben. Als erster Franzose überhaupt gewann er in San Diego ein Turnier in der modernen Ära der PGA-Tour. Mit einer 69 (drei unter Par) fixierte der 31-Jährige den Triumph, den ersten der „Grande Nation“ nach dem Zweiten Weltkrieg. „Es ist was Großes für uns als Land. Ich hoffe, es wird viele Leute inspirieren, denn ich komme als Amateur-Golfer um Platz 800 und gewinne ein PGA-Tour-Turnier“, meinte Pavon.

Pavon gewann auf dem Torrey Pines Golf Course mit 275 Schlägen vor dem Dänen Nicolai Höjgaard (276). Für seinen Premierensieg kassierte Pavon ein Preisgeld von 1,62 Millionen US-Dollar (1,49 Mio. Euro). Es war erst sein elftes PGA-Tour-Event. „Ich kann es noch nicht glauben, und denke immer noch, dass wir noch eine Runde spielen müssen, weil erst Samstag ist“, sagte Pavon.

