via

via Sky Sport Austria

Der Weltranglistenerste Jon Rahm hat einen neuen Preisgeldrekord innerhalb einer PGA-Saison aufgestellt.

Dem Spanier reichte dazu am Sonntag (Ortszeit) ein zweiter Platz bei den Mexiko Open in Vidanta Vallarta, drei Schläge hinter dem US-Amerikaner Tony Finau. Rahm kassierte u.a. für seinen Masters-Triumph sowie vier PGA-Titel in der Saison 2022/23 bisher 14,462.840 Dollar (13,17 Mio. Euro). Der US-Amerikaner Scottie Scheffler hatte den bisherigen Rekord 2021/22 aufgestellt.

(APA)

Bild: Imago