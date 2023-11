Philadelphia 76ers feiern achten Sieg in Folge

Die Philadelphia 76ers haben in der NBA den achten Erfolg in Serie gefeiert und sind nun die Nummer eins der Liga.

Beim 137:126 gegen die Indiana Pacers am Sonntag erzielte Tyrese Maxey mit 50 Punkten einen Karrierebestwert. Joel Embiid kam auf 37 Punkte und 13 Rebounds für die 76ers. Titelverteidiger Denver Nuggets verlor beim 104:107 gegen die Houston Rockets indes zum zweiten Mal in dieser Saison.

Denver-Star Nikola Jokic schrieb mit 36 Zählern, 21 Rebounds und 11 Assists das vierte „triple-double“ in dieser Saison an. Houston hält aktuell bei sechs Siegen in Folge.

