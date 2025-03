Philadelphia beendet NBA-Niederlagenserie gegen Warriors

Die kriselnden Philadelphia 76ers haben ihren Negativlauf in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA beendet. Nach zuletzt neun Niederlagen in Folge setzten sich die Sixers am Samstag ohne ihren wegen Knieproblemen bis Saisonende ausfallenden Starspieler Joel Embiid gegen die wiedererstarkten Golden State Warriors mit 126:119 durch. Topscorer war Quentin Grimes mit einem Karrierebestwert von 44 Punkten.

Warriors-Star Stephen Curry kam auf 29 Zähler und 13 Assists, Neuzugang Jimmy Butler fehlte wegen Rückenproblemen. Golden State hatte zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen.

(APA)/Beitragsbild: Imago