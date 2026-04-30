Philadelphia eine Runde weiter – Bittere Overtime-Pleite für Utah in Las Vegas

Die Utah Mammoth stehen in den NHL-Playoffs vor dem Aus.

Das Team aus Salt Lake City verlor bei den Vegas Golden Knights trotz langer Führung mit 4:5 nach Overtime, Utah liegt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:3 zurück. Pavel Dorofeyev gelang 53 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 4:4 für Vegas, ehe Brett Howden nach knapp 26 Minuten Extrazeit in Unterzahl der entscheidende Treffer gelang.

Montreal Canadiens gehen in Führung

In den weiteren Partien vom Mittwoch erreichten die Philadelphia Flyers durch ein 1:0 gegen die Pittsburgh Penguins die nächste Runde, entschieden die Serie mit 4:2 für sich. Außerdem übernahmen die Montreal Canadiens durch ein 3:2 gegen Tampa Bay Lightning auch in der Serie mit 3:2 die Führung.

(SID/Red.)

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