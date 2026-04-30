Philadelphia eine Runde weiter – Bittere Overtime-Pleite für Utah in Las Vegas
Die Utah Mammoth stehen in den NHL-Playoffs vor dem Aus.
Das Team aus Salt Lake City verlor bei den Vegas Golden Knights trotz langer Führung mit 4:5 nach Overtime, Utah liegt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:3 zurück. Pavel Dorofeyev gelang 53 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 4:4 für Vegas, ehe Brett Howden nach knapp 26 Minuten Extrazeit in Unterzahl der entscheidende Treffer gelang.
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Montreal Canadiens gehen in Führung
In den weiteren Partien vom Mittwoch erreichten die Philadelphia Flyers durch ein 1:0 gegen die Pittsburgh Penguins die nächste Runde, entschieden die Serie mit 4:2 für sich. Außerdem übernahmen die Montreal Canadiens durch ein 3:2 gegen Tampa Bay Lightning auch in der Serie mit 3:2 die Führung.
(SID/Red.)
Bild: Imago