Philadelphia vor Aufstieg ins NHL-Viertelfinale

Den Philadelphia Flyers fehlt nur noch ein Sieg zum Aufstieg ins NHL-Viertelfinale.

Nach einem 5:2-Heimsieg über die Pittsburgh Penguins am Mittwoch führen sie im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga in der „best of seven“-Serie 3:0. Die Penguins stehen damit am Samstag neuerlich auswärts in der Eastern Conference unter Zugzwang. Die Dallas Stars stellten dank eines 4:3-Siegs in der zweiten Overtime gegen Minnesota auf 2:1. Anaheim glich gegen Edmonton auf 1:1 aus.

Die Anaheim Ducks siegten bei den Oilers 6:4. Cutter Gauthier und Ryan Poehling waren mit je zwei Treffern für das Team aus Kalifornien beteiligt. Dallas-Held in der Overtime war Wyatt Johnston, der den 4:3-Sieg fixierte und so zum Mann der Partie wurde.

(APA) / Bild: Imago