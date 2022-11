via

via Sky Sport Austria

Das Heimspiel gegen den SK Sturm ist für Philipp Netzer und Martin Kobras von besonderer Bedeutung. Die beiden Spieler hielten über 13 Saisonen lang ihre Knochen für den SCR Altach hin. Ende bei Altach ist für Netzer aber noch keines in Sicht. Der ehemalige Mittelfeldspieler ist nun als Schnittstelle zwischen Akademie und Juniors bei Altach tätig. „Tolle Sache für mich in der ich viel lernen kann“, so der 37-jährige.