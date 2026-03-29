Philipsen sprintet in Flandern zum Sieg

Sprintkönig Jasper Philipsen ist für seinen Kapitän Mathieu van der Poel in die Bresche gesprungen und hat den Sieg beim Klassiker In Flanders Fields gerettet.

Der Belgier setzte sich am Sonntag in einem spannenden Finale bei der 88. Auflage des Rennens, das in der Vergangenheit unter Gent-Wevelgem bekannt war, im Sprint durch. Als einziger Österreicher war Marco Haller dabei, der Kärntner kam nach 240,8 km mit einem größeren Feld mit fünfeinhalb Minuten Rückstand im Ziel an.

Erst rund einen Kilometer vor dem Ziel waren Van der Poel und sein alter Rivale Wout van Aert nach einer langen Flucht noch eingeholt worden. Vor zwei Tagen hatte Van der Poel bereits beim E3-Preis eine lange Solofahrt hingelegt und mit letzter Kraft den Vorsprung ins Ziel gerettet. Der Niederländer wollte sich eigentlich mit seinem ersten Sieg bei dem Traditionsrennen auf die Flandern-Rundfahrt in einer Woche einstimmen. Dort kommt es wieder zum großen Duell mit Tadej Pogacar. Der slowenische Ausnahmekönner, der vor einer Woche den Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo gewonnen hatte, ließ die Rennen am Wochenende in Belgien aus.

(APA) / Bild: Imago