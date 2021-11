Pichler schießt Kiel zum Sieg gegen Werder

via

via Sky Sport Austria

Benedikt Pichler hat Holstein Kiel in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga zu einem 2:1-Heimsieg über Werder Bremen geschossen.

Der Ex-Austrianer erzielte in der 65. Minute das Tor zum Endstand, sein Club verbesserte sich dadurch auf Platz 15. Die Gäste, bei denen Marco Friedl durchspielte und Romano Schmid in der 70. Minute eingewechselt wurde, rutschten an die zehnte Stelle ab und sind schon acht Punkte vom Relegationsrang entfernt.

(APA).

Beitragsbild: Imago.