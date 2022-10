Pichlmann erinnert sich an Ex-Coach Sarri: „Ist ein Fußballverrückter“

via

Lazio Rom ist heute in der Europa League bei Sturm Graz zu Gast (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass).

Der Coach der Römer heißt Maurizio Sarri. In seinem steilen Aufstieg vom Bankangestellten zum Fußballtrainer trainierte er in der Vergangenheit u.a. Thomas Pichlmann. In der Serie B arbeitete der Kettenraucher mit dem österreichischen Stürmer zusammen. Die beiden können sich noch gut aneinander erinnern.

