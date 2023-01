Pikanter Messi-Vergleich: Teamkollege stichelt gegen Ronaldo

via

via Sky Sport Austria

Cristiano Ronaldos (Noch)-Teamkollege, Vincent Aboubakar, hat sich eine fiese Spitze gegen den portugiesischen Superstar erlaubt.

„Ich habe schon immer gedacht, dass Messi besser ist als Ronaldo. Aber nachdem ich mit Ronaldo trainiert habe, habe ich realisiert, dass ich richtig liege“, erklärte der Kameruner gegenüber dem türkischen Online-Portal NTV Spor.

Hintergrund von Aboubakars brisantem Vergleich mit Ronaldos Rivalen könnte sein, dass die saudi-arabische Liga nur acht Ausländer pro Verein erlaubt. Mit Ronaldo stehen bei Al-Nassr aber aktuell neun ausländische Profis unter Vertrag.

Aboubakar muss Verein verlassen

Laut AFP, die sich auf die saudi-arabische Zeitung Al-Riyadh beruft, habe Al-Nassr den Vertrag mit Aboubakar bereits aufgelöst. Ronaldo soll demnach registriert worden sein und könnte somit bereits am 22. Januar im Heimspiel gegen Al-Ettifaq debütieren, wenn die Zwei-Spiele-Sperre abgesessen ist.

Aboubakar, der sein Land als Kapitän bei der WM in Katar vertreten hatte, sei im Vorfeld der Partie am Freitag über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden und muss sich nun nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.

Der kamerunische Angreifer wurde zuletzt mit Ronaldos Ex-Klub Manchester United in Verbindung gebracht. Auch eine Rückkehr zu Besiktas Istanbul stehe im Raum.

(Red.)

Bild: Imago