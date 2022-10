via

via Sky Sport Austria

Markus Pink ist aktuell wohl in der Form seines Lebens. Der Klagenfurt-Kapitän führt aktuell die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga an. Bei „Talk und Tore“ äußerte sich der 31-Jährige, dessen Vertrag in Klagenfurt im Sommer 2023 ausläuft, über einen möglichen Wechsel ins Ausland.