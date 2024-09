Pioneers Vorarlberg feiern ersten Saisonsieg

Die Pioneers Vorarlberg haben in der ICE Hockey League im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert.

Die Vorarlberger gingen am Samstag zu Hause gegen Fehervar viermal in Führung, beim letzten Mal konnten die Ungarn nicht mehr zurückschlagen und gingen als 3:4-Verlierer vom Eis. David Keefer (51.) avancierte zum Matchwinner. Am Freitag hatten die Pioneers zum Auftakt beim HC Innsbruck mit 1:3 verloren, Fehervar hatte bei den Pustertal Wölfen mit 5:2 gesiegt.

(APA) / Bild: GEPA