PL-Legende übernimmt bei Manchester United

Manchester United und Michael Carrick haben nach Informationen von Sky Sports News eine mündliche Vereinbarung getroffen, wonach er bis zum Ende der Saison als Interimstrainer des Vereins fungieren wird.

Von Rob Dorsett and Hayley McQueen – übersetzt von Sky Sports News

Die Vertragsdetails werden derzeit von den Anwälten beider Seiten ausgearbeitet und Carrick soll die Unterlagen noch am Dienstagnachmittag unterzeichnen. Carrick ist inzwischen im Carrington Training Ground eingetroffen, um sich mit Sportdirektor Jason Wilcox zu treffen.

Beide Seiten sind daran interessiert, den Vertrag so schnell wie möglich abzuschließen, damit Carrick mit den Vorbereitungen für das Mittwochtraining beginnen kann, ehe es am Samstag gegen Manchester City geht (13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport – mit Sky X das Spiel live streamen).

Carrick spielte von 2006 bis 2018 für die Red Devils und gewann mit dem Verein zahlreiche Titel, unter anderem auch die Champions League 2008. Insgesamt absolvierte er 464 Spiele für United. Im November 2021 war er schon einmal für drei Spiele als Interimstrainer eingesprungen.

Wie lässt Carrick spielen?

Carrick setzte während seiner Zeit bei Middlesbrough überwiegend auf eine 4-2-3-1-Formation und kehrte gelegentlich zu Sir Alex Fergusons bevorzugtem 4-4-2 zurück.

Unter seiner Leitung verzeichnete Middlesbrough ligaweit die meisten Ballgewinne und schnellen Konter und gehörte gleichzeitig zu den besten Mannschaften in Bezug auf Aufbauspiel und direkte Angriffe.

Vor diesem Hintergrund wird Carrick wahrscheinlich ein 4-2-3-1-System mit aggressivem Pressing einsetzen, das geduldigen Ballbesitz mit häufigen Wechseln zu langen Pässen und schnellen Übergängen kombiniert.

