PL-Schlusslicht Wolverhampton trennt sich von Trainer

Die in der Premier League noch sieglosen Wolverhampton Wanderers haben sich am Sonntag von Trainer Vitor Pereira getrennt.

Der Club liegt mit nur zwei Punkten aus zehn Runden am Tabellenende. Der Portugiese hatte die „Wolves“ im Dezember 2024 übernommen, am Samstag setzte es ein 0:3 bei Fulham.

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic steht in Wolverhampton noch bis 2027 unter Vertrag. Der 28-Jährige ist infolge seines dritten Kreuzbandrisses vorerst bis Saisonende an den LASK verliehen.

(APA)

Bild: GEPA