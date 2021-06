Plätze zu rutschig: Start in Wimbledon verzögert sich

Wegen schlechten Wetters kann das Tennis-Turnier in Wimbledon nach zweijähriger Pause erst mit Verspätung beginnen. Weil die hohe Luftfeuchtigkeit in London die Rasenplätze zu rutschig werden ließ, verschoben die Organisatoren den Beginn der Matches am Montag auf den 16 Außenplätzen mehrfach. Die ursprünglich für 12.00 Uhr MEZ angesetzt gewesenen Matches beginnen nun vorerst nicht vor 13.30.

Da der Centre Court über ein Dach verfügt, steht der für 14.30 Uhr angesetzten Begegnung zwischen dem 2019 siegreichen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien und dem Briten Jack Draper aber nichts im Weg. Auch Court 1 (ab 14.00) verfügt seit 2019 über ein Dach, allerdings muss die Grundfeuchtigkeit ja auch auf diesen Plätzen rausgebracht werden. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon war im vergangenen Jahr als einziges der vier Majors wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen.

(APA)/Bild: Imago