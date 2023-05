Plant United 100-Mio-Transfer von WM-Star?

via

via Sky Sport Austria

Manchester United plant im Sommer einen großen Umbruch – und soll dabei auch auf der Suche nach einem neuen Stürmer sein. Wie die Daily Mail berichtet, sollen die Red Devils an Benfica-Stürmer Goncalo Ramos interessiert sein. Dafür ist United offenbar auch bereit, tief in die Tasche zu greifen: Im Gespräch ist eine Ablöse zwischen umgerechnet 80 bis 115 Millionen Euro für das portugiesische Stürmer-Talent.

Der bisherige Rekordtransfer der Red Devils stammt noch aus dem Jahr 2016, als Paul Pogba für umgerechnet 102 Millionen Euro auf die Insel wechselte.

Ramos traf in der laufenden Spielzeit für Benfica in 44 Spielen 25 Mal und steuerte elf weitere Vorlagen bei. Der Portugiese begeisterte vor allem bei der WM in Katar, als er im Achtelfinale gegen die Schweiz gleich dreimal traf. Ramos besitzt bei Benfica noch einen Vertrag bis 2026.

(skysport.de) / Bild: Imago