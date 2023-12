Der Wintereinbruch in Österreich hat am Freitag in der 2. Liga zu zwei kurzfristigen Spielabsagen geführt.

Die Partien Amstetten – GAK und SV Horn – DSV Leoben konnten wegen der aktuellen Witterung nicht ausgetragen werden. Neue Spieltermine soll demnächst festgelegt werden, teilte die Bundesliga mit.

