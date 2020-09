Platzgummer nicht im 53-Mann-Kader der New York Giants

via

via Sky Sport Austria

Die kleine Hoffnung von Sandro Platzgummer auf einen Platz im Kader der New York Giants für die am Donnerstag beginnende Saison der National Football League (NFL) hat sich nicht erfüllt. Zur Nennfrist am Samstagabend (MESZ) schien der 23-jährige Tiroler nicht im 53-Mann-Aufgebot der Giants auf.

Platzgummer kann aber weiterhin beim vierfachen Super-Bowl-Sieger mittrainieren. “Es ist mein erstes Jahr, es gibt nur sehr wenige Spieler, die gleich sehr erfolgreich sein können. Dass ich heuer aufs Feld komme, ist eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit allgemein“, hatte Platzgummer erst vor wenigen Tagen betont.

(APA)

Bild: Getty