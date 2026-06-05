Platzprobleme: Japan zieht zweimal um

Finale WM-Vorbereitung mit Hindernissen: Die japanische Fußballnationalmannschaft hat nach ihrer Ankunft in Mexiko laut Berichten innerhalb von zwei Tagen zweimal den Trainingsplatz gewechselt. Der Grund war laut japanischer Medien eine zu schlechte Rasenqualität.

Die „Blue Samurai“ sollten ursprünglich ein Trainingsgelände der Tigres de Monterrey nutzen, der nach starken Niederschlägen aber in keinem guten Zustand war. Das Team um Bundesliga-Star Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) wich auf ein Universitätsgelände aus, wie die Tageszeitung Sports Hochi berichtete, war dort aber ebenfalls unzufrieden.

Schließlich trainierten die Asiaten auf dem Gelände des CF Monterrey. „Das liegt am schlechten Wetter, da kann man nichts machen“, erklärte der technische Direktor des japanischen Fußballverbands, Masakuni Yamamoto. Man wolle eine „optimale Vorbereitung“ auf die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft sicherstellen.

Japan bestreitet seinen Auftakt am 14. Juni gegen die Niederlande.

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