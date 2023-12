Platzverweis nach Schwalbe: Hartberg-Kapitän Heil entschuldigt sich bei Mitspielern

Hartberg-Profi Jürgen Heil hat sich einen Tag nach seiner Gelb-Roten Karte bei Austria Klagenfurt (Spielbericht + VIDEO-Highlights) bei seinen Mitspielern entschuldigt.

Der 26-Jährige schrieb auf auf Instagram: „Ganz bitterer Abend, sorry, dass ich meine Teamkollegen im Stich gelassen habe.“ Der Verteidiger flog beim Gastspiel in Klagenfurt in der 66. Minute nach einer Schwalbe vom Platz.

Trainer Markus Schopp kritisierte Kapitän Heil nach der Partie im Sky-Interview für die unnötige Aktion, die zum Platzverweis führte und das Spiel in Richtung der Klagenfurter kippen ließ.

„Da muss man bisschen mitdenken“: Schopp über Heil-Ausschluss verärgert

Bild: GEPA