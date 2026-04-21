Playoff-Auftakterfolg für Oilers: Knapper Sieg über Ducks

Die Edmonton Oilers sind mit einem Sieg in die Playoffs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet.

Der Vorjahresfinalist feierte am Montag (Ortszeit) im Achtelfinale der Western Conference gegen die Anaheim Ducks einen 4:3-Heimsieg und stellte damit in der „best of seven“-Serie auf 1:0. Bereits 2:0 führen die Carolina Hurricanes nach einem 3:2 n.V. gegen die Ottawa Senators sowie die Philadelphia Flyers nach einem 3:0 bei den Pittsburgh Penguins.

(APA) / Bild: Imago