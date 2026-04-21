Playoff-Auftakterfolg für Oilers: Knapper Sieg über Ducks
Die Edmonton Oilers sind mit einem Sieg in die Playoffs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet.
Der Vorjahresfinalist feierte am Montag (Ortszeit) im Achtelfinale der Western Conference gegen die Anaheim Ducks einen 4:3-Heimsieg und stellte damit in der „best of seven“-Serie auf 1:0. Bereits 2:0 führen die Carolina Hurricanes nach einem 3:2 n.V. gegen die Ottawa Senators sowie die Philadelphia Flyers nach einem 3:0 bei den Pittsburgh Penguins.
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HIGHLIGHTS | Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 3:4 | Playoffs – Spiel 1
HIGHLIGHTS | Minnesota Wild – Dallas Stars 2:4 | Playoffs – Spiel 2
HIGHLIGHTS | Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 3:0 | Playoffs – Spiel 2
HIGHLIGHTS | Ottawa Senators – Carolina Hurricanes 2:3 | Playoffs – Spiel 2
HIGHLIGHTS | Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 4:2 | Playoffs – Spiel 1
HIGHLIGHTS | Buffalo Sabres – Boston Bruins 4:3 | Playoffs – Spiel 1
HIGHLIGHTS | Carolina Hurricanes – Ottawa Senators | Playoffs – Spiel 1
HIGHLIGHTS | Minnesota Wild – Dallas Stars | Playoffs – Spiel 1
HIGHLIGHTS | Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins | Playoffs – Spiel 1
HIGHLIGHTS | St. Louis Blues – Utah Mammoth 5:3 | Regular Season
(APA) / Bild: Imago