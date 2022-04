Playoff-Start in der win2day Basketball Superliga! Das erste Viertelfinal-Derby zwischen Swans Gmunden und Flyers Wels am Sonntag live auf Sky Sport Austria

Der Playoff-Auftakt mit dem ersten Viertelfinal-Duell zwischen den Swans und den Flyers am Sonntag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Roland Streinz moderiert und Gerfried Pröll begleitet die Partie als Kommentator

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

Wien, 22. April 2022 – Die win2day Basketball Superliga startet in die Playoffs! Zum Auftakt am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen auf das oberösterreichische Duell zwischen den Swans Gmunden und den Flyers Wels freuen. Als klarer Favorit gehen die Swans in die Best-of-5 Serie. Die Gmundner platzierten sich auf Tabellenposition zwei und empfangen somit die ersten der Qualifikationsrunde aus Wels. Im letzten Duell der beiden Teams kurz nach Weihnachten setzten sich die Swans mit 86:77 durch. Können die Favoriten auch in Spiel eins der Viertelfinal-Serie überzeugen oder gelingt den Flyers die erste Überraschung? Die Antwort gibt es sonntags ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Moderiert wird die Partie von Roland Streinz und Gerfried Pröll wird als Kommentator fungieren.



Die win2day Basketball Superliga live bei Sky:



Sonntag, 24. April 2022



20:00 Uhr

Swans Gmunden – Raiffeisen Flyers Wels, live auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Roland Streinz

Kommentator: Gerfried Pröll

