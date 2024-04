Playoffs: Mavericks gehen gegen Clippers in Führung

Trotz Sorgen um Basketball-Superstar Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in den Play-offs der NBA ihren zweiten Sieg eingefahren. Die Texaner bezwingen die Los Angeles Clippers in eigener Halle 101:90 und gingen in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung.

Doncic humpelte früh vom Platz, kam aber zurück und sammelte 22 Punkte und zehn Rebounds. Kleber blieb in seinen 15 Minuten auf dem Parkett blass: Der Würzburger traf zwar seinen einzigen Wurf, kam letztlich aber nur auf drei Punkte und einen Rebound. Weltmeister Daniel Theis kam bei den Clippers erneut nicht zum Einsatz.

Die Partie begann mit einem harten Foul von Russell Westbrook an Doncic, der jedoch nur kurz ausfiel. Die Dallas Mavericks dominierten im Anschluss, ehe der Vorsprung zum Ende des dritten Viertels auf sechs Punkte geschmolzen war. Dann schlug die Stunde von Kyrie Irving: Der 32-Jährige hatte bis zu diesem Zeitpunkt erst zwei Punkte erzielt, ließ aber noch 19 weitere folgen und wurde so zum späten Matchwinner.

„Das war der Wille eines Champions“, sagte Irving über seine Geduld, bis die Schüsse endlich fielen: „Zwei Punkte, das war mir wirklich egal. Mir geht es nur darum, Spiele zu gewinnen.“

Ebenfalls mit 2:1 in Führung liegen die Indiana Pacers nach einem 121:118 nach Verlängerung gegen die Milwaukee Bucks. Den Minnesota Timberwolves gelang beim 126:109 gegen die Phoenix Suns sogar der dritte Sieg im dritten Spiel.

