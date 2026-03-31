Curacao bleibt im WM-Jahr weiter ohne Sieg. Nach dem 0:2 gegen China verlor das Team von der Karibikinsel auch das zweite Spiel unter seinem neuen Nationaltrainer Fred Rutten. In Melbourne musste sich Curacao mit 1:5 (0:1) gegen Australien geschlagen geben, lieferte dabei jedoch lange Zeit eine passable Vorstellung.

75 Tage vor dem Auftakt-Duell bei der WM mit Deutschland konterte Arjany Martha (50.) die australische Führung durch Awer Mabil (23.) zum 1:1. Mit fortschreitender Spieldauer spielten die Gastgeber ihre technischen und physischen Vorteile aber immer besser aus. Alessandro Circati (67.), Jordan Bos (71.) und Nestor Irankunda (80./84.) sorgten binnen 17 Minuten für ein klares Endergebnis.

Curacao unter Advocaat zur WM

Der frühere Schalke-Coach Rutten hatte erst im Februar den Posten von Dick Advocaat übernommen. Der 78 Jahre alte Niederländer war rund 100 Tage vor der Endrunde aus familiären Gründen zurückgetreten, nachdem er den Inselstaat als kleinstes Land der Geschichte zur WM geführt hatte.

Beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft Curacao am 14. Juni auf die DFB-Auswahl. Die weiteren WM-Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador. Australien bekommt es in Gruppe D mit Co-Gastgeber USA, Paraguay sowie dem Gewinner des Playoff-Spiels zwischen dem Kosovo und der Türkei zu tun.

(SID) / Bild: Imago