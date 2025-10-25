Pleite in Brentford! Liverpool rutscht tiefer in die Krise

Die Krise des FC Liverpool in der Premier League spitzt sich zu. Die Reds kassierten durch ein 2:3 (1:2) beim FC Brentford die bereits vierte Liganiederlage in Folge und droht, den Anschluss an die Spitzenränge vorerst zu verlieren.

Kevin Schade (45.) sowie Dango Ouattara (5.) und Igor Thiago (60., Foulelfmeter nach Videobeweis) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Für den englischen Meister, der unter der Woche Eintracht Frankfurt in der Champions League noch 5:1 abgefertigt hatte, waren die Anschlusstreffer von Milos Kerkez (45.+3) und des zuletzt glücklosen Mohamed Salah (88.) zu wenig.

Die Reds präsentierten sich einmal mehr defensiv extrem anfällig. Brentford attackierte Liverpools hohe Linie gezielt mit langen Bällen und schnörkellosem Umschaltspiel. So fiel Schades Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 nach einem mustergültigen Konter. Der 23-Jährige verbuchte sein zweites Saisontor.

Das 1:2 von Kerkez sorgte nur kurzzeitig für Hoffnung auf Seiten der Gäste. Der Vierte Offizielle Tim Robinson, der nach der Halbzeit den verletzten Referee Simon Hooper ersetzte, entschied mit VAR-Unterstützung nach einem Foulspiel von Virgil van Dijk auf der Strafraumkante auf Strafstoß – Igor Thiago blieb eiskalt. Für Liverpool war Salahs dritter Saisontreffer am Ende zu wenig.

(SID)/Bild: Imago