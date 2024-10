Pöltl bei Toronto-Niederlage wieder mit Double-Double

Trotz eines neuerlichen Double-Double von Jakob Pöltl hat es für die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die dritte Niederlage hintereinander und die vierte im fünften Saisonspiel gesetzt. Der 29-jährige Wiener erzielte beim 133:138 der Kanadier bei den Charlotte Hornets 20 Punkte, wobei zehn seiner 14 Würfe ihr Ziel fanden, und 16 Rebounds. Zudem standen je zwei Assists und Steals in 35:07 Minuten für den Center zu Buche.

Es handle sich um eine „schmerzliche Niederlage“, sagte der heimische NBA-Pionier. Sein Team habe zwar 57 Prozent aus dem Feld getroffen, aber die Dreier-Stärke des Gegners nicht eindämmen können. Charlotte verzeichnete 20 Distanztreffer bei 45 Versuchen.

Toronto hatte sich früh einen 23-Punkte-Rückstand eingehandelt, nach dem 28:51 in der 17. Minute jedoch zurück ins Spiel gefunden. Dass es nicht für den Sieg reichte, lag auch an der „zweiten Garnitur“ der Hornets. Die Reservisten der Gastgeber aus North Carolina zeichneten für insgesamt 72 Punkte verantwortlich. In Abwesenheit des verletzten Scottie Barnes (Bruch des rechten Augenhöhlenknochens) waren RJ Barrett (31) und Gradey Dick (30) die besten Werfer der Raptors, die am Freitag die Los Angeles Lakers empfangen.

Bronny James punktet erstmals als NBA-Profi

Der kommende Gegner reist mit einer 110:134-Niederlage bei den Cleveland Cavaliers an. LeBron James erzielte gegen seinen Ex-Club 26 Punkte, während Sohn Bronny seine ersten zwei Zähler als NBA-Profi verbuchte. Die von Evan Mobley (25) und Donovan Mitchell (24) angeführten „Cavs“ blieben auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen. Ebenfalls die „weiße Weste“ gewahrt hat Oklahoma City Thunder (4:0) durch ein 105:93 gegen die San Antonio Spurs.

Die erste Niederlage setzte es indes für Titelverteidiger Boston Celtics mit 132:135 n.V. bei den Indiana Pacers. Pöltls früherer Raptors-Teamkollege Pascal Siakam entschied die Partie mit einem Distanztreffer. Er kam auf 29 Punkte. Bostons Jayson Tatum verzeichnete 37 Zähler, war jedoch nur mit zehn seiner 25 Wurfversuche aus dem Spiel erfolgreich.

