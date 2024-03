Pöltl fehlt Toronto im Heimspiel gegen New Orleans

Toronto wird das Heimspiel gegen New Orleans am Dienstag ohne Jakob Pöltl bestreiten.

Der Wiener hatte sich am Sonntag im Spiel gegen Charlotte einen Finger verstaucht, laut Medienberichten ist er zumindest gegen die Pelicans nicht dabei. Bei Toronto fällt auch All-Star Scottie Barnes aus. Der Forward unterzog sich am Montag einer Operation an seinem gebrochenen linken Mittelfinger.

Milwaukee gewinnt dank Lillard sechstes Spiel in Folge

Die Milwaukee Bucks haben in der NBA auch ohne den an der Achillessehne angeschlagenen Giannis Antetokounmpo ihr Heimspiel gegen die Los Angeles Clippers gewonnen. Das 113:106 der Bucks am Montag (Ortszeit) war ihr sechster Sieg in Serie seit der All-Star-Pause. Überragender Mann der Gastgeber war Damien Lillard mit 41 Punkten. Bei den Clippers kamen Paul George und James Harden auf je 29 Punkte.

(APA) / Bild: Imago