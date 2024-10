Pöltl glänzt in NBA-Vorbereitung

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) in der Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) zum zweiten Mal in Folge ein Double-Double verzeichnet.

Der Center aus Wien erzielte an seinem Geburtstag beim 119:118 der Toronto Raptors gegen die Boston Celtics 15 Punkte und 16 Rebounds. In 30:13 Einsatzminuten standen für den 29-Jährigen zudem vier Assists zu Buche.

Mit dem Sieg vor eigenem Publikum gelang den Kanadiern die Revanche für das 111:115 vom Sonntag beim amtierenden NBA-Champion. Die Raptors bestritten am Dienstag das einzige Heimspiel in der Preseason. Den Reigen an Vorbereitungspartien beschließen sie am Freitag bei den Brooklyn Nets. In die reguläre Saison der stärksten Basketball-Liga der Welt startet Toronto am Mittwoch kommender Woche gegen die Cleveland Cavaliers.

(APA)/Bild: Imago