Pöltl holt mit Raptors ersten Saison-Auswärtssieg

Im elften Anlauf haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) den ersten Saison-Auswärtssieg in der National Basketball Association (NBA) gelandet. „Endlich“, kommentierte Jakob Pöltl das 119:93 bei den New Orleans Pelicans. Der Wiener verbuchte zwei Punkte, acht Rebounds, zwei Steals sowie je einen Assist und Block. Er war 30:38 Minuten im Einsatz.

Die Kanadier gaben in Louisiana schon in den Schlussminuten vor der Halbzeit den Ton an und stellten im dritten Abschnitt mit einem 31:17 endgültig die Weichen auf Sieg. Die Pelicans hätten „die Zone dicht gemacht, aber ab dem zweiten Viertel haben wir unsere Dreier hochprozentig getroffen und auch dank guter Defense eine hohe Führung herausgespielt“, sagte Pöltl. Die Raptors waren bei 21 ihrer 52 Distanzwürfe (40,4 Prozent) erfolgreich.

Raptors jetzt gegen Miami Heat

Ochai Agbaji und Jamison Battle erzielten je 24 Punkte für die Raptors. Im vierten Auswärtsspiel hintereinander sind die Kanadier am Freitag bei Miami Heat zu Gast. Der kommende Gegner setzte sich bei den Charlotte Hornets knapp 98:94 durch. Tyler Herro war mit 27 Zählern der erfolgreichste Scorer.

Die zweite Saisonniederlage setzte es für die Cleveland Cavaliers. Der NBA-Leader verlor gegen die Atlanta Hawks 124:135 und damit auch erstmals vor eigenem Publikum. 30 Punkte von Donovan Mitchell waren nicht genug. Aufseiten der Hawks wartete Trae Young neben 20 Zählern mit einer Karrierebestleistung von 22 Assists auf.

Im Spitzenspiel des Tages gewann Oklahoma City Thunder 105:101 bei den Golden State Warriors und festigte Platz eins in der Western Conference. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 35 Punkte für die Sieger. Die Warriors mussten auf ihren angeschlagenen Topstar Stephen Curry verzichten. Sie verloren zum dritten Mal in Folge.

