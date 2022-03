Pöltl mit Double-Double bei Spurs-Sieg – Meilenstein für Coach Popovich

via

via Sky Sport Austria

Die San Antonio Spurs haben am Freitag in der NBA ein schon verloren geglaubtes Spiel noch für sich entschieden und ihren Coach Gregg Popovich mit einem alleinigen Rekord beschenkt. Beim 104:102 gegen Utah Jazz lieferte Jakob Pöltl erneut ein Double-Double ab. Der Center aus Wien markierte 15 Punkte (elf davon im Schlussviertel) und elf Rebounds. Außerdem standen für ihn zwei Blocks und ein Assist in 28:31 Einsatzminuten zu Buche.

Utah war zu Beginn des Schlussviertels bereits mit 81:66 vorangelegen. Danach ging ein Ruck durch die Reihen der Texaner. Gregg Popovich feierte den 1.336. Sieg als Coach in der regulären NBA-Saison. Der 73-Jährige ist damit alleiniger Rekordhalter. Bereits am Samstag empfängt San Antonio die Indiana Pacers. NBA-Leader Phoenix Suns musste sich den Toronto Raptors überraschend geschlagen geben. 112:117 lautete der Endstand. Gary Trent Jr. erzielte 42 Punkte für die Kanadier.

(APA)/Bild: Imago