Pöltl mit starker Trefferquote: Spurs feiern dritten Sieg in Serie

Mit einem 144:109 gegen die Detroit Pistons haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der NBA den dritten Sieg in Folge und gleichzeitig den bisher höchsten der Saison gefeiert. Jakob Pöltl steuerte 14 Punkte, vier Rebounds und zwei Assists bei. Der Center war 15:20 Minuten im Einsatz. Bereits am (heutigen) Montag ist mit Utah Jazz das aktuell drittbeste Team der Liga in „Alamo City“ zu Gast.

Pöltl verwandelte im Duell mit dem NBA-Schlusslicht sieben seiner acht Würfe. Er sprach von einem „Pflichtsieg gegen stark dezimierte Detroit Pistons“. Die Spurs hätten „das Tempo hoch gehalten und den Ball sehr gut bewegt“. 144 Punkte waren das bisher höchste Score der Texaner im Spieljahr. Ale 14 eingesetzten Spieler leisteten dazu ihren Beitrag.

Bester Werfer bei San Antonio war Keldon Johnson mit 27 Zählern. Dejounte Murray musste wegen der Corona-Bestimmungen der Liga aussetzen. Bei Detroit befanden sich sogar acht Spieler im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll. Zudem fehlte Coach Dwane Casey, der Pöltl einst bei den Toronto Raptors betreut hatte, aus persönlichen Gründen.

(APA)/Bild: Imago