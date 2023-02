Pöltl sieht James als besten Spieler aller Zeiten

Die Debatte um den Status des besten Basketballers aller Zeiten hat mit dem Knacken des NBA-Punkterekordes durch LeBron James wieder Fahrt aufgenommen. „Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich sagen, er ist der Beste“, erklärte Österreichs NBA-Legionär Jakob Pöltl in einem Mediengespräch. „Aber ich lasse mir da auch einiges einreden.“ Es sei schwierig, verschiedene Ären zu vergleichen. Vielen gilt immer noch Michael Jordan als der „Greatest of all time“ (GOAT).

James hatte vergangene Woche in der nordamerikanischen Profiliga den Allzeit-Punkterekord von Kareem Abdul-Jabbar übertroffen. Laut Pöltl sei der Meilenstein in der GOAT-Diskussion nicht der entscheidende Faktor. „Aber es ist ein weiteres Argument, das man finden kann“, meinte der 27-Jährige. „Es ist einfach die Zeitspanne seiner Karriere. Es sind 20 Jahre. Das spielt, glaube ich, eine große Rolle.“ 20 Jahre, in denen James immer zu den besten Spielern der Liga gezählt hat.

Im Gegensatz zu Duellen mit Jordan war es Pöltl in seiner Karriere auch schon mehrfach vergönnt, gegen den mittlerweile 38-jährigen Superstar der Los Angeles Lakers auf dem Parkett zu stehen. Jordan hatte seine Glanzzeiten in den 1990er Jahren. Pöltl ist Jahrgang 1995, seinen letzten von insgesamt sechs NBA-Titeln mit den Chicago Bulls holte „His Airness“ 1998.

Der Stellenwert von Basketball in Österreich ist ein ungleich niedriger. Pöltl schaffte es als erster und weiterhin einziger heimischer Akteur in der stärksten Liga der Welt und in allen seinen sieben bisherigen NBA-Jahren in die Top 12 der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres. In den Top 3 landete der Wiener noch nie. Ob ihm die Auszeichnung abgehen würde? „Es ist mir auf keinen Fall wurscht. Wenn ich einmal eine gute Saison spiele und es kommt dazu, ist es sicher eine geile Sache“, sagte der Neo-Center der Toronto Raptors. „Aber abgehen tut es mir nicht.“

(APA)

