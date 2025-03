Pöltl verliert mit Toronto gegen Schlusslicht Washington

Die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl haben am Samstag (Ortszeit) in der NBA daheim gegen Schlusslicht Washington Wizards eine empfindliche 117:118-Niederlage kassiert.

Bei seinem 50. Saisoneinsatz kam Pöltl auf 21 Punkte. Bei den Wizards kehrte Jordan Poole nach drei Spielen Pause wegen einer Ellbogenverletzung zurück und erzielte 34 Punkte.

Celtics schlagen Lakers

Die Boston Celtics beendeten im Duell der beiden erfolgreichsten Teams der NBA-Geschichte die acht Spiele andauernde Siegesserie der Los Angeles Lakers. Der Titelverteidiger siegte nicht zuletzt dank 40 Punkten von Jayson Tatum 111:101.

Neuzugang Luka Doncic führte die Lakers mit 34 Zählern an. LeBron James steuerte in Boston 22 Punkte und 14 Rebounds bei. Sein Team fiel in der Western Conference auf Rang drei zurück. Die Celtics sind im Osten weiter Zweiter. Toronto fehlen auf Rang 13 fünf Siege auf einen Platz im Play-in-Turnier.

(APA)/Bild: Imago