Pöltls Spurs mit Niederlage in „Rodeo Road Trip“ gestartet

Die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einer Niederlage in ihren jährlichen „Rodeo Road Trip“ in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Sie verloren bei den Cleveland Cavaliers mit 92:105. Für Jakob Pöltl standen beim ersten von acht Spielen hintereinander in der Fremde sieben Zähler, elf Rebounds, drei Blocks sowie je zwei Assists und Steals in 28:32 Minuten Einsatzzeit zu Buche.

„Wir haben uns von einem 23-Punkte-Rückstand zurückgekämpft, sind aber offensiv insgesamt nicht richtig in Fahrt gekommen“, analysierte der heimische NBA-Pionier. Nach dem 50:73 in der 29. Minute hatten die Spurs noch auf 85:92 (42.) verkürzt, ehe die in der Eastern Conference viertplatzierten Cavaliers den Sieg nach Hause brachten. Keldon Johnson und Devin Vassell markierten je 18 Zähler für die Texaner, die am Freitag bei den Atlanta Hawks zu Gast sind.

Pöltls Ex-Club Toronto Raptors feierte mit einem 117:98 bei Oklahoma City Thunder den siebenten Sieg in Folge und den 30. der Saison. Pascal Siakam verbuchte dabei 27 Punkte und 16 Rebounds. Die 30. Niederlage im Spieljahr setzte es indes für die Los Angeles Lakers mit einem 105:107 bei den Portland Trail Blazers. Ein 85:111 bei Utah Jazz beendete eine Serie von neun Siegen hintereinander der Golden State Warriors.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch: Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs (7 Punkte, 11 Rebounds, 3 Blocks in 28:32 Minuten von Jakob Pöltl) 105:92, Charlotte Hornets – Chicago Bulls 109:121, Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors 98:117, Utah Jazz – Golden State Warriors 111:85, Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 107:105, Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 132:119.

(APA)

Artikelbild: Imago