Pogacar holt auch zweite Romandie-Etappe
Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat auch die zweite Etappe der Tour de Romandie für sich entschieden.
Der slowenische Weltmeister feierte an seinem achten Renntag der Saison den sechsten Erfolg. Bei seinem insgesamt 114. Sieg setzte sich der UAE-Kapitän am Donnerstag nach 173 km von Rue nach Vucherens im Sprint einer 30-köpfigen Spitzengruppe vor Dorian Godon (Ineos) und Finn Fisher-Black (Red Bull) durch. Der Tiroler Astana-Profi Marco Schrettl kam zeitgleich auf Platz 22.
Im Gesamtklassement führt Pogacar 17 Sekunden vor dem Deutschen Florian Lipowitz (Red Bull). Bis Sonntag folgen in der Westschweiz noch drei Bergetappen.
Aktuelle Radsport Videos
„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Felix Gall
Radprofi Georg Preidler: Zwischen Tour de France und den Olympischen Spielen
Wir sind Rad-WM: 2018 wird in Tirol geradelt
Radsport: Froome verlängert Vertrag bei Sky bis Ende 2018
Brite Froome triumphiert wie 2013 bei Tour de France
Tour-Vorfall war kein Terror-Akt
Schüsse bei der Tour de France
Tour de France: Froome praktisch Tour-Sieger
Tour: Nibali gewinnt 19. Etappe
Rad: Bardet lässt Frankreich bei Tour jubeln – Froome weiter souverän
(APA)/Bild: Imago