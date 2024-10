Pogacar weiht Regenbogentrikot mit erstem Emilia-Sieg ein

Der frisch gebackene Rad-Weltmeister Tadej Pogacar hat auch sein erstes Rennen im Regenbogentrikot gewonnen. Der Slowene triumphierte am Samstag erstmals beim Giro dell’Emilia (215 km). Der Saisondominator griff bereits in der ersten von fünf Passagen des San-Luca-Anstieges rund 40 km vor dem Ziel an und gewann fast zwei Minuten vor dem Briten Tom Pidcock (Ineos) und dem Italiener Davide Piganzoli (Polti).

Pogacar jubelte in Bologna über Saisonerfolg Nummer 24, seine letzten beiden Rennen des Jahres folgen mit Tre Valli Varesine und der Lombardei-Rundfahrt nächste Woche. Für sein Team UAE sind es 2024 bereits 79 Siege, die 20 verschiedene Fahrer erreicht haben. Der Rekord steht bei 87 Saisonerfolgen des Columbia-Rennstalls 2009.

(APA) / Bild: Imago