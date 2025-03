Pogacar wiederholt Vorjahressieg bei Strade Bianche

Mit dem slowenischen Topstar Tadej Pogacar ist auch in diesem Jahr wieder zu rechnen. Das hat der UAE-Profi am Samstag nach dem Sieg bei der UAE-Tour auch beim italienischen Eintagesklassiker „Strade Bianche“ bewiesen. Pogacar gewann nach 213 km rund um Siena und ließ sich selbst von einem Sturz nicht stoppen. Es war sein dritter Sieg bei diesem Rennen, er gewann mit 1:24 Minuten Vorsprung auf den Briten Thomas Pidcock. Dritter wurde Pogacars Teamkollege Tim Wellens (+2:12).

Pogacar hatte sich 18,5 km vor dem Ziel von seinem Fluchtgefährten Pidcock (GBR/Pro Cycling) abgesetzt. Davor überstand der dreifache Tour-de-France-Sieger und Weltmeister bei Kilometer 165 einen gröberen Sturz. Pogacar musste später das Rad wechseln und riss auf Pidcock rund eine halbe Minute Rückstand auf. Doch Pogacars Kampfgeist war ungebrochen. Am Ende ließ er den Briten noch klar hinter sich, mit sichtbaren Spuren seines Sturzes an der linken Körperseite. Pogacars zunächst großes Ziel ist der Sieg bei Mailand-Sanremo in zwei Wochen, eines von zwei Monumenten des Radsports (neben Paris-Roubaix), das er noch nicht gewonnen hat.

Im Frauenrennen über 136 km gewann die Niederländerin und Vorjahres-Dritte Demi Vollering 18 Sekunden vor ihrer Landsfrau Anna van der Breggen. Die Tirolerin Christina Schweinberger (Fenix) wurde nach einem Sturz 46., in einem laut ihren Schilderungen sehr schnellen Rennen mit vielen Defekten. Mountainbike-Spezialistin Mona Mitterwallner (Human Powered Health) kam bei ihrem World-Tour-Debüt nicht ins Ziel.

(APA)/Bild: Imago