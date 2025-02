Pogacar will Erfolgsserie auch bei UAE-Tour fortsetzen

Superstar Tadej Pogacar und einige andere Asse wie Felix Gall steigen mit der UAE-Tour ins Renngeschehen der bereits seit einigen Wochen laufenden Radsport-Saison ein. Pogacar absolviert die siebentägige Rundfahrt in der Heimat des Hauptsponsors seines Teams UAE Emirates als Aufwärmen für die Frühjahrsklassiker, beginnend mit den Strade Bianche und Mailand-Sanremo. Letzteres ist neben Paris-Roubaix der einzige Klassiker, den er noch nie gewonnen hat.

Im Vorjahr lieferte Pogacar mit 25 Siegen die erfolgreichste Saison eines Profis seit den 1970er-Jahren ab. Der Slowene gewann nicht nur den Giro d’Italia und die Tour de France, sondern auch mehrere große Eintagesrennen und erstmals auch den WM-Titel. Heuer hat es der 26-Jährige erneut auf die Tour abgesehen, den Giro lässt er aus, höchstwahrscheinlich fährt er aber die Vuelta, die auf seiner langen Siegesliste noch fehlt.

Pogacar fährt um dritten Sieg bei „Heimrennen“

Die UAE-Rundfahrt hat er bisher zweimal (2021, 2022) bestritten und auch für sich entschieden.“Ich bin wirklich aufgeregt und motiviert, in die Saison zu starten. Glücklicherweise ist meine Vorbereitung auf diesen ersten Teil der Saison ziemlich reibungslos verlaufen. Ich fühle mich gut und bin startklar“, sagte Pogacar. Seine Zielsetzung ist klar. „Wichtig ist, dass wir beim Heimrennen wirklich alles daran setzen, den Titel zu gewinnen.“

Gall wartet seit seinem Tour-de-France-Etappenerfolg 2023 auf einen Sieg, im Vorjahr lief es für den Osttiroler unter anderem bei der Frankreich-Rundfahrt nicht nach Wunsch. Im Juli will er einen neuen Anlauf bei der Tour unternehmen, davor hat er bisher nur drei weitere Einsätze bei Einwochen-Rundfahrten (Paris-Nizza, Tour of the Alps, Criterium Dauphine) eingeplant.

Gall bereit für Saisonauftakt

Für ihn ist die UAE-Tour Neuland, der 26-Jährige fühlt sich nach Tausenden Trainingskilometern gerüstet. „Ich mag die Hitze und es gibt zwei Bergankünfte, um meine Beine zu testen. Ich fühle mich wirklich gut, aber mein Level ist schwer einzuschätzen nach so einer langen Vorbereitungsphase“, sagte Gall.

Den letzten Feinschliff holte er sich mit einigen Kollegen aus seinem Decathlon-Team im Höhentraining in der Sierra Nevada. Ebenfalls am Start ist Rainer Kepplinger. Der Oberösterreicher aus dem Bahrain-Rennstall hat Ende Jänner bei der Alula-Tour als Gesamtfünfter starke Frühform bewiesen.

