Pogba-Vergleich: Özil zofft sich erneut mit TV-Moderator

Mesut Özil hat sich mit dem bekannten britischen TV-Moderator Piers Morgan erneut einen Twitter-Zoff geliefert.

Die Fehde zwischen den beiden begann bereits in der Vorwoche, nun war erneut ein Tweet von Özil während des London-Derbys zwischen Tottenham und Arsenal (2:0) Stein des Anstoßes. Er postete ein Bild von sich im Arsenal-Trikot auf dem Rasen und Zuschauern im Hintergrund.

“Das Gefühl, Fans hinter dir zu haben”, schrieb er dazu. Den Tweet versah er zudem noch mit den Hashtags “dankbar”, “beste Fans” und “harte Zeit”.

Hintergrund: In England durften am Wochenende erstmals seit rund neun Monaten wieder ein paar tausend Zuschauer in die Stadien. Der bekannte britische TV-Moderator und Arsenal-Fan Piers Morgan nahm Özils Tweet erneut zum Anlass, sich mit dem Weltmeister von 2014 anzulegen.

“Wirkliche Arsenal-Fans stehen nicht hinter dir. Du bist unser Paul Pogba – absolut überbezahlt, bringst viel zu wenig Leistung und überhöhst die Bedeutung von dir in einem schockierenden Ausmaß.”

Piers, buddy, are you still bitter from the other day?😂It seems like you’re not a big fan of World Champions 🇩🇪🇫🇷🏆 I wish you would see as good as you hear things ☎️👂 https://t.co/oIka73MdfK

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 7, 2020