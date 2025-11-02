Logout
Pokal-Kracher für Sabitzer & den BVB! Alle Achtelfinal-Duelle im Überblick

Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung der acht Partien, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden, am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten  VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli.

DIE ACHTELFINAL-PARTIEN IM ÜBERBLICK

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

Hamburger SV – Holstein Kiel

Union Berlin – FC Bayern München

VfL Bochum – VfB Stuttgart

Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern

SC Freiburg – Darmstadt 98

Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli

RB Leipzig – 1. FC Magdeburg

