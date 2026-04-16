Pokorny neuer Headcoach des rot-weiß-roten Nationalteams

Stefan Pokorny ist neuer Cheftrainer des rot-weiß-roten American-Football-Nationalteams. Der heimische Verband AFBÖ stellte am Donnerstag in Wien den Nachfolger von Erfolgscoach Max Sommer vor. Sommer hatte Österreichs Elite-Team zweimal in Folge zum EM-Titel geführt. Das ist künftig auch die Messlatte für Pokorny, der in der Austrian Football League (AFL) die Graz Giants trainiert. „Mein Ziel ist es, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, sagte der Wiener.

Als erste Aufgaben stehen zwei Gruppenspiele im Herbst für die EM 2026/27 an. Sein Headcoach-Debüt gibt Pokorny Mitte Oktober auswärts in Belgien, zwei Wochen später steht das Heimspiel gegen die Türkei an. Wird die AFBÖ-Truppe ihrer Favoritenrolle gerecht, spielt sie 2027 erneut um den Titel. Pokorny sprach angesichts seiner neuen Rolle von einer „großen Ehre“, er wolle mit den „besten Trainern und Spielern die Entwicklung des österreichischen Footballs mitgestalten“. Offensive Coordinator wird der langjährige Raiders-Tirol-Spieler und -Trainer Kyle Callahan, Michael Hönig (Defensive) und Kevin Herron (Special Teams) behalten ihre Posten.

Von den Dragons zu den Giants

Pokorny ist bei den Danube Dragons als Spieler und Trainer (bis 2021) groß geworden. Der 39-Jährige kann viele Jahre als Assistenzcoach im Junioren- und im Elite-Nationalteam vorweisen. Von 2021 bis 2023 war er zudem Cheftrainer der Milano Seamen und spielte ein Jahr mit den Italienern in der ELF. Die gleiche Position begleitet Pokorny seit 2024 bei den Giants. Sein Engagement in Graz und im U19-Nationalteam behält der zweifache AFL-Headcoach des Jahres (2018, 2025).

Pokornys Vorgänger Sommer hatte Ende Oktober 2025 seinen Rücktritt nach dem erneuten Triumph bei der Europameisterschaft verkündet. Dabei hatte der Steirer damals Kritik an der Verbandsspitze geäußert und von mangelnder Professionalität und fehlender Unterstützung in Sachen Nationalteam gesprochen. Pokorny soll nun eine neue Ära einleiten, Gräben schließen und Österreich weiter an der europäischen Football-Spitze halten.

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