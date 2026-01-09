Polcanova im Doha-Achtelfinale ausgeschieden

Für Sofia Polcanova war beim Tischtennis-WTT-Champions-Event in Doha im Achtelfinale Endstation.

Die 31-jährige Europameisterin unterlag am Freitag bei dem mit 500.000 Dollar dotierten Turnier der favorisierten Chinesin Wang Yidi 1:3. Polcanova gewann den ersten Satz gegen ihre an Nummer vier gereihte Gegnerin 11:7, gab die nächsten zwei Durchgänge jedoch mit 7:11 bzw. 6:11 ab. In Satz vier wehrte das ÖTTV-Ass zwei Matchbälle ab, musste sich aber letztlich mit 10:12 beugen.

(APA) Foto: GEPA