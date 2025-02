Sofia Polcanova ist im Viertelfinale des Europa-Top-16-Turniers in Montreux ausgeschieden.

Die Oberösterreicherin musste sich Sabine Winter am Samstag mit 1:3 (-3,6,-5,11) geschlagen geben. Die Deutsche ging mehrmals mit ihren Bällen hohes Risiko ein und wurde dafür belohnt. Polcanova war bei dem Turnier am Genfer See an Nummer zwei gesetzt, nach zuletzt zweimal Silber blieb für sie in diesem Jahr nur der fünfte Platz.

(APA) / Bild: Imago