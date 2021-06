Polen-Stürmer Milik fällt für EM aus

via

Die polnische Nationalmannschaft muss bei der Fußball-EM auf Arkadiusz Milik verzichten. Der Stürmer, der aktuell von der SSC Napoli an Olympique Marseille verliehen ist, leide weiterhin an den Folgen einer Knieverletzung, wie Polens Fußballverband am Montagabend mitteilte. Nationaltrainer Paulo Sousa verzichtet demnach auf eine Nachnominierung für den 27-Jährigen.

Milik zog sich die Meniskusblessur im letzten Ligaspiel zu. Seither war es ihm nicht möglich, ins Mannschaftstraining einzusteigen. Polen trifft bei der EM in der Gruppe auf die Slowakei, Spanien und Schweden. Aus der Stürmerriege um Topstar Robert Lewandowski hatte bereits Krzysztof Piatek aufgrund eines Knöchelbruchs abgesagt.

