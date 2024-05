Posch-Club Bologna in der Champions League

Bologna spielt in der kommenden Saison erstmals in der Champions-League. Nach der 1:2-Niederlage von AS Roma bei Atalanta Bergamo ist der Club von ÖFB-Teamspieler Stefan Posch nicht mehr von einem für die Königsklasse benötigten Top-5-Platz in der Serie A zu verdrängen.

Neben Bologna stehen auch Juventus Turin, AC Milan und Meister Inter Mailand mit Marko Arnautovic schon als italienische Teilnehmer der nächsten Champions League fest.