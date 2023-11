Posch gewinnt mit Bologna gegen Lazaro-Klub Torino

Der FC Bologna hat zum Abschluss der 13. Runde in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen 2:0-Heimsieg gegen Torino gefeiert.

Die Treffer für die „Rossoblu“, bei denen ÖFB-Teamspieler Stefan Posch durchspielte, erzielten Giovanni Fabbian (56.) in seinem ersten Startelfeinsatz in der Serie A sowie Joshua Zirkzee (91.). Bologna schob sich damit auf Rang sechs vor. Torino, bei denen Valentino Lazaro Gelb sah und in der 76. Minute ausgewechselt wurde, ist Zwölfter.

(APA) / Bild: Imago